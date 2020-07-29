Мусульманам ЯНАО запретили важный обычай в Курбан-байрам

В Курбан-байрам ямальские мусульмане не попадут в мечети Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Один из главных праздников ислама Курбан-байрам, который мусульмане отметят 31 июля, пройдет в ЯНАО в нетрадиционном формате. Из-за пандемии коронавируса верующие в этот день не смогут попасть в мечети для молитв. Такой приказ издал глава Регионального духовного управления мусульман Ямала Хайдар Хафизов, копия документа есть в распоряжении URA.RU.

«В связи с введением режима повышенной готовности в ЯНАО приказываю провести мусульманский праздник Курбан-байрам с участием только священнослужителей мечети округа», — говорится в постановлении Хафизова. Контроль за исполнением приказа руководитель духовного управления взял на себя.

В правительстве ЯНАО уточнили URA.RU, что в мечетях действительно будут находиться только священнослужители. Верующие смогут посмотреть за службой дистанционно. «Для прихожан будут организовываться онлайн-трансляции праздничного намаза из мечетей округа», — добавили в пресс-службе окружной администрации.

Из-за пандемии коронавируса в большинстве регионов УрФО верующим рекомендовано не посещать мечети в Курбан-байрам. В Тюменской области и ХМАО массовые намазы отменены, мусульман призвали отметить праздник дома.

За время пандемии в ЯНАО подтвердили 10 788 случаев коронавируса. 7 122 пациента полностью выздоровели, скончались 76 человек. Карантин на Ямале продлен до 15 августа. Накануне власти ЯНАО смягчили ограничения по коронавирусу.