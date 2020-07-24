Имамы призвали верующих не ходить в мечети на Курбан-байрам Фото: Антон Белицкий © URA.RU

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31 июля мусульмане отметят один из главных праздников ислама — Курбан-байрам. Из-за пандемии коронавируса в большинстве регионов УрФО верующим в этот день рекомендовано не посещать мечети и молиться дома. Так, президиум мусульман Свердловской области на совете принял решение не проводить массовый праздник, чтобы не подвергать опасности паству.

«Мы будем проводить онлайн, как мы проводили Ураза-байрам (мусульманский праздник, отмечаемый в мае). Онлайн с имамами будет в Медной мечети в Верхней Пышме», — сообщил агентству председатель духовного правления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов.

Вопрос о том, чтобы Курбан-байрам прошел в этом году без массовых праздников и посещения мечетей прорабатывается и в Челябинской области. Это должно коснуться и Курганской области, так как муфтий Ринат Раев руководит духовным управление двух регионов.

«Накануне, 23 июля мы обсуждали этот вопрос в мэрии Челябинска. Передо мной была поставлена задача: обеспечить 31 июля трансляцию праздничной проповеди муфтия, — рассказал URA.RU начальник управления общественных связей аппарата правительства региона Дмитрий Семенов. — 27 июня мы встречаемся с Ринатом Раевым». По словам Семенова, муфтий готов к тому, чтобы обратиться к мусульманам, призвать их оставаться в Курбан-байрам дома и слушать праздничную проповедь через интернет.

В региональном духовном управлении мусульман Пермского края URA.RU рассказали, что окончательно вопрос с форматом празднования Курбан-байрама в регионе пока не решен. Там пояснили, что, скорее всего, верующих будут допускать в мечети, но с учетом требований карантина.

«Намаз будет проводиться, но скорее всего, будут приняты такие же меры, как весной во время праздника Ураза-Байрам. Тогда в мечети не допускалось большого скопления, соблюдалась социальная дистанция. Меры были приняты исходя из рекомендаций Роспотребнадзора и указа губернатора Пермского края. Окончательное решение о проведение намаза пока готовится», — пояснили агентству в РДУМ Пермского края.

Курбан-байрам в Тюменской области пройдет без массовых намазов в мечетях. Председатель духовного управления мусульман в регионе муфтий Зиннат хазрат Садыков призвал верующих молиться об избавлении человечества от пандемии и отпраздновать Курбан-байрам дома, в семейном кругу.

«Смысл праздника Курбан-байрам» в том, что Всевышний требует от нас ценить человеческую жизнь превыше всего. Особенно это важно сейчас, в период черной пандемии коронавируса. Если мы будем собираться, опасность распространения заболевания увеличится многократно», — заявил священнослужитель.

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом ХМАО, со ссылкой на слова муфтия Ханты-Мансийского округа Тагира хазрат Саматова, сообщили, что в мечетях округа не будет массовых священнослужений. «Мусульмане смогут совершить священный обряд дома. Вера и молитвы наши будут услышаны», — добавил Саматов.

В духовном управлении мусульман ЯНАО вопросы агентства проигнорировали. В правительство автономного округа направлен письменный запрос.