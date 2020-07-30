В России вдвое выросли цены на безлимитный интернет

Средняя стоимость безлимитного интернета достигла 887,5 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Стоимость тарифов с безлимитным мобильным интернетом в России выросла с декабря 2019 года на 47% до 887,5 рублей. Операторы переводят услугу в разряд премиальных. Об этом свидетельствуют данные Content Review.

«Во многом это произошло из-за высокой загруженности мобильных сетей абонентами, приобретающими безлимитные тарифы, что усугубилось во время пандемии и режима самоизоляции», — цитирует руководителя Content Review Сергея Половникова «Коммерсант».

Безлимитные тарифы перегружают сети, при этом долгое время их стоимость в РФ была необоснованно низкой, теперь же операторы переходят на экономически обоснованные цены, переводя услугу в категорию премиальных, считает инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Средняя цена 1 Гб мобильного интернета в остальных тарифах за это же время, напротив, снизилась на 15,5%, с 37,3 до 31,5 руб.

При этом Россия сохранила место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом. РФ заняла шестое место, опередив Египет, Турцию, Иран и Сингапур, но уступив Индии, Индонезии, Израилю, Алжиру и Казахстану. В мире средняя цена за 1 Гб в рублевом эквиваленте выросла за семь месяцев, в среднем с 187 до 188,4 рублей. Это, по мнению Content Review, обусловлено в том числе наценкой за подключение в отдельных странах нового стандарта связи 5G. Безлимитный мобильный интернет в мире в июле стоил в среднем 3981 рублей, а в декабре — 3181.

Ранее аналитики спрогнозировали, что в ближайшее время российские провайдеры повысят цены на домашний интернет и телевидение. По мнению экспертов, увеличивая стоимость архивных тарифов, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения, передает агентство Nation News. Также они считают, что повышение цен на связано с инфляцией мировых валют.

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