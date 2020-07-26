Названа причина резкого скачка цен на интернет и телевидение

Цены на услуги телевидения вырастут уже в конце июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Повышение цен на услуги телевидения и интернета связано с инфляцией мировых валют. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал майнер, специалист по криптовалюте Юрий Дромашко.

Ранее аналитики спрогнозировали, что в ближайшее время российские провайдеры повысят цены на домашний интернет и телевидение. По мнению экспертов, увеличивая стоимость архивных тарифов, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения, передает агентство Nation News. Так, с 27 июля у «Вымпелкома» цены на некоторые тарифы поднимутся на 50 рублей. Стоимость ежемесячного платежа на 15-20 рублей вырастет у Dom.ru, пояснили в компании.

«Рост цен на услуги — общая тенденция. У нас впереди большая инфляция, и пока непонятно, в какой стадии глобального кризиса мы сейчас находимся, но очень вероятна инфляция рубля. В США уже очень активно идет инфляционный процесс, я думаю, с рублем случится то же самое. Поэтому все, в том числе операторы, начинают подгонять цены под существующие реалии. Если весь мелкий бизнес находится не в лучшем состоянии, то телекоммуникации нужны, без них никуда. Они могут поднимать цены, потому что рубль дешевеет», — пояснил Дромашко.

По словам специалиста, сейчас россиянам не стоит волноваться, но нужно затягивать пояса, потому что грядет трудный период российской экономики. «Есть еще дефляционный сценарий, когда у людей просто не будет денег что-то покупать, ничего дорожать не будет. Но пока Центробанк мечется, запустить инфляцию или сохранить все как есть, что приведет к дефляции», — заключил майнер.