В отношении жителей Большого Урала составлено 82 тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае, Челябинской области и ХМАО нарушителей режима самоизоляции стали чаще наказывать. За вторую половину июля в суды этих регионов поступило больше протоколов, чем за аналогичный период с 1 по 14 июля.

Пермский край — лидер среди регионов Большого Урала, здесь в суды с 15 июля направлено на 17% протоколов больше, чем в предыдущие две недели (1595 и 1359, соответственно). На втором месте — ХМАО, где рост составил 11% (3027 и 2739 протоколов, соответственно). На третьем — Челябинская область, рост — 6% (1611 против 1514 протоколов).

Все протоколы составляют по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), где максимальное наказание может достигать 30 тысяч рублей. В частности, в Прикамье привлечь к ответственности могут человека за то, что он оказался в общественном месте без маски и перчаток. Протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ могут составлять сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, а также ряд должностных лиц субъектов РФ.

Значительно реже стали привлекать нарушителей коронавирусных ограничений в Свердловской области. Здесь за две недели в суды поступило на 15% меньше протоколов, чем за предыдущий период (2810 против 3319). Снижение отмечается также в Тюменской и Курганской областях, на 9% и 6%, соответственно. Правда, в этих регионах по сравнению с другими почти не наказывают нарушителей карантина — за две недели в суды направили 70 и 65 протоколов, соответственно.

Абсолютным лидером по числу составленных протоколов за все время является Свердловская область (25159), второе место досталось Пермскому краю (18950), а третье — Челябинской области (17613). В ХМАО составлено 15239 протоколов, в Тюменской области — 3225, в Курганской — 1816. Данные по ЯНАО в системе ГАС «Правосуди» по состоянию на 18:00 30 июля недоступны.

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