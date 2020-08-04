Автомобиль несколько раз перевернулся на площади аэропорта Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге ГИБДД продолжает разбирательство по поводу ДТП, произошедшего в аэропорту Кольцово. Выяснилось, что водитель, кувыркавшийся на Volkswagen Polo на площади перед аэропортом Кольцово, оказался «частником-бомбилой» — официально ни в каком такси он не работает.

«Установлено, что водитель осуществлял перевозку пассажира и багажа до аэропорта Кольцово на личном легковом автомобиле, не имея разрешения на осуществление деятельности как легковое такси», — сообщили URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга.

До сих пор неизвестно, был ли трезвым водитель. Результаты медицинского освидетельствования на алкоголь из ГКБ № 36 до сих пор не поступили в госавтоинспекцию.

ДТП произошло на площади Бахчиванджи, 1, напротив аэропорта Кольцово. По предварительным данным ГИБДД, 55-летний водитель Volkswagen Polo в качестве таксиста вез в аэропорт в 44-летнего клиента. По улицам Екатеринбурга водитель ехал строго по правилам со скоростью 30-40 км/ч, а на трассе в аэропорт разогнался до 140 км/ч. В итоге, по неизвестной пока причине, водитель потерял контроль над машиной, на большой скорости снес дерево, железное ограждение, несколько раз перевернулся и вылетел на площадь аэропорта. Удар был такой силы, что двигатель автомобиля вырвало и отбросило на десяток метров. Разлетевшиеся детали машины повредили два автомобиля на парковке — Skoda Octavia и Hyundai Accent.

Оба человека в машине остались живы: у обоих черепно-мозговые травмы, у водителя еще и перелом правой голени. Обоих пострадавших отвезли в ГКБ № 36. Известно, что водитель имеет стаж за рулем 17 лет.

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

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