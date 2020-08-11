11 августа 2020
10 августа 2020

В ХМАО растет число жертв коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в областной центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, койки, палата, эпидемия, врачи, больница, медики, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, центр онкологии и ядерной медицины, алата
Одновременно с этим, в регионе увеличилось количество новых заболевших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки от коронавируса скончались 2 человека, а общее число жертв коронавируса увеличилось до 143. Также COVID-19 за последние 24 часа обнаружен у 117 человек в 17 муниципальных образованиях. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 76 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 человек зафиксирована пневмония, у 7 человек заболевание протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 104 случаях. По 13 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Больше всего заболевших в Нижневартовске, на втором месте — Сургут, на третьем — Радужный. Общая картина по муниципалитетам выглядит так:

  • Нижневартовск — 30;
  • Сургут — 23;
  • Радужный — 12;
  • Ханты-Мансийск — 9;
  • Нефтеюганск — 7;
  • Советский район — 7;
  • Покачи — 6;
  • Урай — 5;
  • Мегион — 3;
  • Сургутский район — 3;
  • Нягань — 3;
  • Когалым — 2;
  • Пыть-Ях — 2;
  • Октябрьский район — 2;
  • Лангепас — 1;
  • Югорск — 1;

Всего: 117

В департаменте здравоохранения ХМАО добавили, что на сегодняшний день состояние 48 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По данным оперативного штаба, с начала эпидемии коронавирусом заразились 18 тыс 111 человек. На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции равен 0,82.

Ранее URA.RU писало, что санитарные врачи ХМАО запросили у федерального Роспотребнадзора разрешение на переход ко второму этапу снятия ограничений. Это позволит открыть вузы, учреждения культуры и стоматологии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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