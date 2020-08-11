В ХМАО растет число жертв коронавируса

Одновременно с этим, в регионе увеличилось количество новых заболевших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки от коронавируса скончались 2 человека, а общее число жертв коронавируса увеличилось до 143. Также COVID-19 за последние 24 часа обнаружен у 117 человек в 17 муниципальных образованиях. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 76 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 человек зафиксирована пневмония, у 7 человек заболевание протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 104 случаях. По 13 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Больше всего заболевших в Нижневартовске, на втором месте — Сургут, на третьем — Радужный. Общая картина по муниципалитетам выглядит так:

Нижневартовск — 30;

Сургут — 23;

Радужный — 12;

Ханты-Мансийск — 9;

Нефтеюганск — 7;

Советский район — 7;

Покачи — 6;

Урай — 5;

Мегион — 3;

Сургутский район — 3;

Нягань — 3;

Когалым — 2;

Пыть-Ях — 2;

Октябрьский район — 2;

Лангепас — 1;

Югорск — 1;

Всего: 117

В департаменте здравоохранения ХМАО добавили, что на сегодняшний день состояние 48 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По данным оперативного штаба, с начала эпидемии коронавирусом заразились 18 тыс 111 человек. На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции равен 0,82.

Ранее URA.RU писало, что санитарные врачи ХМАО запросили у федерального Роспотребнадзора разрешение на переход ко второму этапу снятия ограничений. Это позволит открыть вузы, учреждения культуры и стоматологии.