В ХМАО растет число жертв коронавируса

В ХМАО за минувшие сутки от коронавируса скончались 2 человека, а общее число жертв коронавируса увеличилось до 143. Также COVID-19 за последние 24 часа обнаружен у 117 человек в 17 муниципальных образованиях. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 76 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 человек зафиксирована пневмония, у 7 человек заболевание протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 104 случаях. По 13 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Больше всего заболевших в Нижневартовске, на втором месте — Сургут, на третьем — Радужный. Общая картина по муниципалитетам выглядит так:
- Нижневартовск — 30;
- Сургут — 23;
- Радужный — 12;
- Ханты-Мансийск — 9;
- Нефтеюганск — 7;
- Советский район — 7;
- Покачи — 6;
- Урай — 5;
- Мегион — 3;
- Сургутский район — 3;
- Нягань — 3;
- Когалым — 2;
- Пыть-Ях — 2;
- Октябрьский район — 2;
- Лангепас — 1;
- Югорск — 1;
Всего: 117
В департаменте здравоохранения ХМАО добавили, что на сегодняшний день состояние 48 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По данным оперативного штаба, с начала эпидемии коронавирусом заразились 18 тыс 111 человек. На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции равен 0,82.
Ранее URA.RU писало, что санитарные врачи ХМАО запросили у федерального Роспотребнадзора разрешение на переход ко второму этапу снятия ограничений. Это позволит открыть вузы, учреждения культуры и стоматологии.
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