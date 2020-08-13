США отвергли помощь России в разработке вакцины от коронавируса

В США сомневаются в качестве российской вакцины от COVID Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия предложила США свою помощь в разработке вакцины от коронавируса, сообщает CNN со ссылкой на источники среди чиновников в РФ. Однако Вашингтон это предложение отверг, подчеркнув, что российская вакцина не вызывает серьезный интерес, потому что считается недоработанной.

Предполагалось, что сотрудничество России и США позволило бы производить вакцину «Спутник V» в США. «Если наша вакцина окажется одной из самых эффективных, то возникнут вопросы, почему США не исследовали этот вариант глубже, почему политика встала на пути доступа к вакцине», — рассказал телеканалу российский чиновник.

Тем временем американские чиновники заявили, что «нет ни малейшего шанса использования российской вакцины на обезьянах, не говоря уже о людях». В правительстве США считают Китай гораздо более серьезным и ответственным в деле проведения испытания препарата. Однако собеседники CNN в Москве объяснили отказ Вашингтона от вакцины общим состоянием российско-американских отношений, в которых есть недоверие.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что утром 11 августа в России была зарегистрирована вакцина от коронавируса, напоминает «Дни.ру». Препарат назвали «Спутник V» — в честь первого искусственного спутника Земли. Российская вакцина стала первой вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке. Первые партии препарата будут выпущены в течение 14 дней, уточняет «Утро.ру». Вместе с тем в немецком Минздраве заявили, что зарегистрированная в России вакцина от COVID-19 не сможет поступить в Европу, потому что препарат требует дополнительного подтверждения качества и доказательств эффективности.

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