Продавщица из Тюмени выиграла в лотерею миллионы

Купить лотерейный билет тюменце посоветовала коллега Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменка Эльза Суючбакиева выиграла в лотерею 2,8 млн рублей, купив билет у коллеги по работе. Об этом URA.RU рассказали в компании «Столото» — официального распространителя гослотерей в России. Там уточнили, что победительница купила билет у коллеги, с которой она вместе работают в гипермаркете «Магнит».

«Девушка работает кассиром в магазине „Магнит“. В конце смены коллега по работе предложила купить ей лотерейный билет. Он приобрела его за 40 рублей и выиграла 2 миллиона 765 тысяч рублей», — пояснили агентству в пресс-службе «Столото».

Там добавили, что продавщице, которая уговорила подругу купить выигрышный лотерейный билет, организаторы подарили Iphone. Всего за первое полугодие 2020-го тюменцы выиграли в лотерею 160, 6 млн рублей. Ранее агентство писало о том, что многодетный отец из Тюмени выиграл в лотерею более 2 млн рублей.