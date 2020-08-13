13 августа 2020
12 августа 2020

Продавщица из Тюмени выиграла в лотерею миллионы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Российской Федерации. Екатеринбург, зарплата, мелочь, монеты, рубль, капитал, экономика, копейки, казна, финансы, вклады, капиталовложение, капиталовложения, пенсия, инвестиции, деньги, наличные, пенсии, рубли, валюта, пособие
Купить лотерейный билет тюменце посоветовала коллега Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменка Эльза Суючбакиева выиграла в лотерею 2,8 млн рублей, купив билет у коллеги по работе. Об этом URA.RU рассказали в компании «Столото» — официального распространителя гослотерей в России. Там уточнили, что победительница купила билет у коллеги, с которой она вместе работают в гипермаркете «Магнит».

«Девушка работает кассиром в магазине „Магнит“. В конце смены коллега по работе предложила купить ей лотерейный билет. Он приобрела его за 40 рублей и выиграла 2 миллиона 765 тысяч рублей», — пояснили агентству в пресс-службе «Столото».

Там добавили, что продавщице, которая уговорила подругу купить выигрышный лотерейный билет, организаторы подарили Iphone. Всего за первое полугодие 2020-го тюменцы выиграли в лотерею 160, 6 млн рублей. Ранее агентство писало о том, что многодетный отец из Тюмени выиграл в лотерею более 2 млн рублей.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...