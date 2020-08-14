Врач сообщил золотое правило подготовки к вакцине от коронавируса

Перед прививкой лучше себя поберечь от инфекций и вирусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Те, кому предстоит поставить прививку от коронавируса, не должны иметь вирусных и хронических заболеваний в стадии обострения. Об этом сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского Университета Вадим Тарасов.

«На момент вакцинации нужно быть в относительно нормальном состоянии здоровья. Не иметь никаких острых заболеваний и температуры, в том числе ОРВИ и хронических заболеваний в стадии обострения», — пояснил в разговоре с Sobesednik.ru врач. Он уточнил, что иммунитет в эти дни должен работать спокойно. Важно, чтобы на организм «не легла двойная нагрузка».

Врач рекомендует за несколько дней до посещения процедурного кабинета, где будут вводить вакцину, избегать общественных мест, чтобы случайно не подцепить вирус.

Противопоказаниями для вакцинации станут беременность и период лактации, возраст до 18 лет, аллергия на лекарства, заболевания в острой стадии, в том числе инфекционные, сказано в инструкции. которая уже появилась в свободном доступе. С осторожностью ставить прививки разработчики вакцины советуют пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями печени, легких и почек, а также людям, страдающим сахарным диабетом.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что первыми вакцину получат врачи и учителя, уточняет агентство Nation News. Для остальных прививки будут добровольными. Вопрос о том, будет ли вакцина бесплатной, и какова будет ее стоимость в случае, если она будет ставиться за деньги, сейчас решается в правительстве России, заключил он.

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