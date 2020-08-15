В России изменили список жизненно важных лекарств

В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) войдут медикаменты для лечения и профилактики заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Ускоренный порядок включения препаратов от опасных заболеваний в перечень жизненно необходимых будет действовать при введении режима ЧС или появлении угрозы распространения опасных заболеваний», — сообщили в пресс-службе правительства РФ. Стоимость лекарственных средств из этого перечня устанавливается государством, льготникам эти препараты предоставляют бесплатно. Чем быстрее лекарство включают в перечень, тем доступнее оно для россиян, подчеркнули в пресс-службе кабмина.
Ранее стало известно, что председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о включении вакцины против коронавируса в перечень медикаментов, распространение которых регулирует государство. По данным кабмина, это позволит контролировать поставки вакцины в субъекты РФ и тем самым поможет избежать дефицита. Кроме вакцины, разработанной центром имени Гамалеи, в этот перечень вошли еще шесть препаратов.
Президент России Владимир Путин 11 августа заявил, что Россия первой в мире создала вакцину от коронавируса. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, вакцина будет доступной для всех, до конца года будет выпускаться по несколько тысяч доз вакцины в месяц. С 2021 года производство увеличат до нескольких миллионов, передает телеканал 360.
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