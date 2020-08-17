Тюменские власти объяснили лидерство по иммунитету к коронавирусу

У 20% жителей региона выявили антитела к коронавирусу Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Попадание Тюменской области в список регионов с высоким иммунитетом к коронавирусу объяснили высоким уровнем миграции и ранним столкновением с болезнью. Такое заявление сделали в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области через региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

«Большой процент людей с антителами к коронавирусу связан с высоким уровнем миграционных процессов в регионе. В области проживает большое количество вахтовиков, развернуты обсерваторы», — говорится в сообщении. После массовых исследований коллективного иммунитета в регионе выяснилось, что доля жителей с антителами к COVID-19 составляет 24,5%. «Наш субъект одним из первых в стране встретился с вирусом COVID-19, поэтому у большого количества людей уже сформирован иммунитет», — отметили в региональном Роспотребнадзоре.

В тесте на исследование коллективного иммунитета приняли участие 2800 жителей Тюменской области, из которых 47% — жители областной столицы. Их проверяли на наличие антител, которые вырабатываются после перенесенного заболевания. При этом, по мнению ряда ученых, иммунитет к коронавирусу у переболевших сохраняется всего на несколько месяцев.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область попала в список из семи городов и регионов, в которых иммунитет к коронавирусу выявили более чем у 20% населения. В нем также оказались Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Московская, Ленинградская области.