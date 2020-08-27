Правоохранители ЯНАО незаконно отказали в возбуждении сотни дел

Нарушения были выявлены в ходе прокурорских проверок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правоохранительными и следственными органами ЯНАО с начала 2020 года было незаконно вынесено 98 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. Об этом сообщила окружная прокуратура по итогам заседании межведомственной рабочей группы по состоянию преступности в регионе под председателем заместителя окружного прокурора Александра Демина.

«В текущем году прокурорами отменено 98 незаконных постановлений о приостановлении дознания и предварительного следствия», — сообщили в надзорном органе. Кроме того, прокуратура отметила недостатки при предоставлении федеральной статистики и подготовке учетной документации.

В заседании приняли участие представители окружных управлений МВД, СКР, ФССП и МЧС. Надзорщики указали правоохранителям на недопустимость манипулирования статистическими данными о состоянии преступности.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО существуют проблемы не только с регистрацией преступлений, но и с их раскрываемостью. По данным окружной прокуратуры, до суда доходит лишь каждое второе нарушение законности, а преступность по итогам первого полугодия выросла на Ямале на 10 процентов.