01 сентября 2020
31 августа 2020

Политэлиты ХМАО ожидают визита федерального министра

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернские чтения. Курган, якушев владимир, портрет
Глава Минстроя Владимир Якушев до конца недели должен принять решение о своем визите в ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Югру на открытие набережной «Сэн Пай» в Белоярском в начале сентября приглашен министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Эту информацию URA.RU подтвердила пресс-секретарь главы Минстроя Ольга Фролова.

«Проект набережной является победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Окончательное решение о том, будет ли включена рабочая поездка в Югру в график министра будет принято до конца недели», -прокомментировала Фролова.

Глава Белоярского района Сергей Маненков в разговоре с журналистом агентства сообщил, что строительство набережной шло несколько лет. «На сентябрь запланирована сдача третьей и четвертой очереди проекта. Но есть мысли продолжить благоустройство, аппетит, как известно, приходит во время еды. Самое главное, что людям нравится», — прокомментировал Маненков. Он также отметил, что в Белоярском после открытия набережной планируется провести совещание по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подвела предварительные итоги кампании по благоустройству в регионе. В формате он-лайн она ответила на самые актуальные вопросы югорчан, касающиеся этой темы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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