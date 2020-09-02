Доходы кандидатов в тюменскую облдуму отличаются в 32 раза

Все кандидаты претендуют на место депутата облдумы по Центральному округу Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Доходы самого обеспеченного и самого бедного кандидатов на довыборы в думу Тюменской области различаются в 32 раза. Более всех в ушедшем году заработал единоросс Юрий Баранчук. А менее всех — выдвиженец эсеров Анастасия Шестакова. Информация о кандидатах и их доходах за 2019 год опубликована на официальном сайте Облизбиркома.

«Сведения о доходах и имуществе кандидата Юрия Баранчука — 54,1 млн рублей», — приводится в официальных данных. Кандидат является собственником и директором компании «Блок комплект», занимающейся производством стройматериалов из бетона, а также владельцем профилактория «Нептун». В собственности у единоросса — девять земельных участков, жилые дома по 543 и 316 кв. м., а также две квартиры площадью 107 и 74 кв. м.

Почти в 4 раза меньше зарабатывает выдвиженец ЛДПР и действующий депутат городской думы Олег Касьянов, работающий начальником юротдела в строительной компании «Стандарт». За 2019 год он получил 13,8 млн рублей. В собственности у кандидата 12 земельных участков и жилом дом площадью 331 кв. м.

Его соперник, коммунист и депутат гордумы Тюмени Александр Чепик впервые отчитался о высоких доходах — в 2019 он заработал 2,7 млн рублей. Еще в 2018 году его заработок составлял 790 тыс., а до этого он и вовсе декларировал доход, не превышающий 200-300 тыс. рублей. В собственности у него ничего нет.

Самая молодая кандидат в облдуму Анастасия Шестакова заработала в 2019 году 1,7 млн рублей. В ее собственности квартира 80 и 51 кв. м. Место в областной думе освободилось после назначения экс-депутата Валерия Фалькова министром образования и науки Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что самым обеспеченным депутатом Госдумы от Тюменской области оказался Александр Ремезков с доходом 111,5 млн рублей.