Пермских мэров перед выборами срочно вызвали на закрытые встречи

Пермским мэрам объяснили, как нельзя себя вести во время выборов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Всех глав муниципалитетов Пермского края вызывали в краевой избирком и администрацию губернатора на профбеседы, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что мэров в конце августа и начале сентября собирали группами по 4-5 человек и рассказывали, как нельзя себя вести во время выборов.

«Главы приезжали в крайизбирком и администрацию губернатора. С ними проводили профилактические беседы, чтобы те не устраивали самодеятельность в территориях», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что в первую очередь мэров предостерегали от использования административного ресурса в период проведения выборов губернатора Пермского края.

В пресс-службе краевой избирательной комиссии подтвердили URA.RU факт подобных встреч. «Мы обсудили с главами порядок оказания содействия комиссиям в предоставлении оборудования. Также предупредили об ответственности за административное давление», — уточнили там. URA.RU также попросило прокомментировать информацию пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не получен.

Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года. В них примут участие Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от «Патриотов России», самовыдвиженец Дмитрий Махонин и Олег Постников от ЛДРП.