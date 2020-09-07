07 сентября 2020
06 сентября 2020

Школы в ХМАО возвращаются к дистанту из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дистанционное обучение. Клипарт. Курган, учеба, учебники, урок в школе, школа, уроки, школьные принадлежности, удаленка, дистанционное обучение, удаленное обучение, домашнее задание
Но пока это касается только учеников, отправленных на карантин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Проблемы дистанционного обучения в России

В Ханты-Мансийске, Сургуте, Октябрьском и Кондинском районах на двухнедельный карантин по коронавирусу отправлены ученики шести классов. Они будут заниматься дома с применением дистанционных технологий. Об этом во время заседания регионального оперативного штаба рассказал глава департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«Там были определены контактные и заболевшие [коронавирусом дети]. В качестве превентивной меры эти классы переведены на дистанционную форму обучения на две недели», — добавил Дренин, дополнительно сообщив, что несколько сотен детей так и не пошли в школу в начале учебного года. Они болеют или находились в контакте с инфицированными коронавирусом.

Также остановлена работа в пяти группах детских садов в Сургуте, Ханты-Мансийске и Урае. Три из этих пяти групп закрыты из-за коронавируса. В свою очередь глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева отметила, что сейчас важно усилить «фильтрацию» входящих в школу детей. «Сегодня ровно середина инкубационного периода с момента, как школы открылись. Нужно проверить, как в школах соблюдаются все режимы, чтобы предотвратить занос респираторных заболеваний», — заключила санитарный врач.

Ранее URA.RU писало, что что дистант в школах будет применяться только во время сезонных вспышек болезней, а Дренин неоднократно объяснял, что дистанционные формы обучения не заменят привычные. Но жители ХМАО выступили с требованием не применять дистант в школах даже во время карантинов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...