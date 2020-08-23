Жители ХМАО выступили против дистанта во время карантина

Родители школьников считают, что дистант нельзя применять ни при каких обстоятельствах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Жители ХМАО, обеспокоенные введением дистанционного образования в школах, выступили с требованием не применять дистант в школах даже во время карантинов. Об этом URA.RU рассказал представитель организации «Родительский отпор Югры» из Сургута Андрей Дейнега.

«На повестке множество вопросов по новому учебному году. И основной — это категорический протест о запуске дистанционной школы в округе. Какой бы то ни было», — объяснил Дейнега, сообщив, что требование направлено в департамент образования ХМАО. Там подтвердили получение письма.

Активисты не верят в заявления властей, что дистант будет применяться только по время карантинов. «Отговорки властей выглядят смешно. Нам пытаются сообщить, что это добровольно. Мы знаем, что дистанционное образование давно существует. Поэтому можно сказать открыто: не верим», — резюмировал Дейнега.

Известно, что дистант в школах будет применяться только во время сезонных вспышек болезней, а директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин объяснил, что дистанционные формы обучения не заменят привычные. Школы вправе определять, какие предметы будут преподаваться на удаленке. Этот перечень ограничен.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО пугают друг друга рассказами об обязательном и постоянном дистанте. При этом родители ссылаются на якобы уже принятые решения правительства об отмене очного образования в школах.