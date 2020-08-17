Власти ХМАО назвали школьные предметы, которые уйдут в дистант

Родители школьников вместе с педагогами могут сами решить, какие предметы их дети будут изучать дома с помощью технологий дистанционного образования. Перечень предметов, по которым допускается дистант, озвучил URA.RU директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.
«На дистанционную форму обучения предполагается выносить предметы индивидуально, например, в начальной школе: музыка, ИЗО, технология, внеурочная деятельность, в основной школе: практикумы, ИЗО, музыка, технология, ОБЖ, на уровне среднего общего образования: практикумы, ОБЖ, мировая художественная культура», — объяснил Дренин.
По словам чиновника, это перечень предметов, по которым допускается дистанционное образование, вне зависимости от того, какая эпидемиологическая ситуация в городе или регионе. В случае же, если Роспотребнадзор вовсе ограничит посещение детьми школ, то методом дистанционного образования, будут преподаваться вообще все предметы, как уже было в конце прошлого учебного года.
Директор депобразования в разговоре с журналистом URA.RU объяснил, что дистанционные формы обучения не станут заменой привычной системе образования. Более того, против этого выступил и глава государства Владимир Путин.
Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО пугают друг друга рассказами о том, что дистанционная форма обучения станет основным способом получения знаний.
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