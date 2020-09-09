У компании пермского олигарха Кузяева начались проблемы

В 2018 году «ВЕТТА» перешла под контроль структур олигарха Андрея Кузяева Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский телеканал «ВЕТТА 24», который считается подконтрольным олигарху Андрею Кузяеву через руководителя ООО «ПФП-Группа» Георгия Ткаченко, якобы оказался в сложной финансовой ситуации. Об этом говорят источники URA.RU, знакомые с ситуацией. Они утверждают, что с канала уже стали уходить квалифицированные сотрудники.

«На прошлой неделе ушел один из лучших монтажеров, месяц назад одно из лиц канала — Руслан Пепеляев, сейчас заявление написала режиссер Ирина Пороскова», — рассказал URA.RU инсайдер. Он утверждает, что в коллективе канала якобы остались лишь четыре менеджера по продажам, тогда как несколько лет назад их было больше десяти.

Собеседники URA.RU из числа бывших сотрудников телекомпании связывают это с тем, что в 2018 году изменилась политика канала. «Сейчас там нацелены не на зарабатывание денег, а на экономию и урезание расходов», — рассказал URA.RU инсайдер. Другой собеседник добавил, что в случае начисления «большой» зарплаты (около 40-50 тысяч рублей) кому-либо из сотрудников у бухгалтерии и руководства появлялись вопросы, как такое стало возможным. «Люди работали за двоих, а их же потом попрекают за заработанное», — уточняет источник.

Ситуацию, как рассказали URA.RU, усугубила пандемия, когда многих сотрудников перевели на сокращенный режим работы. «Люди неделю работали, а неделю отдыхали. На зарплате это отразилось соответственно», — говорит инсайдер. Руководство канала не подтверждает наличие каких-либо проблем. Гендиректор ООО «ВЕТТА Плюс» Андрей Творогов от комментариев для URA.RU воздержался. Уволившиеся сотрудники подтвердили URA.RU свой уход.