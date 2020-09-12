В России резко упало число выздоровевших от COVID

Число заболевших за сутки оказалось выше, чем выздоровевших Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Количество вылечившихся от коронавируса россиян за сутки впервые за долгое время оказалось ниже числа заболевших. Из больниц выписались на 306 человек меньше, чем вчера, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 5 488 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Из больниц по выздоровлению выписано 5 428 человек», — сообщают в оперштабе. За сутки умерли 119 россиян.

Лидером по числу заболевших снова стала Москва (+670 больных). На втором месте Санкт-Петербург (+203 больных). Замыкает тройку самых зараженных регионов Московская область (+170 больных).

В некоторых регионах УрФО наблюдается спад числа больных. Так, в Свердловской области за сутки заразились только 128 человек. Вторым оказался ХМАО (+75 больных). Немного выросло количество зараженных в Челябинской области (+69 больных) и Пермском крае (+59 больных). Меньше положительных тестов на COVID получили в Тюменской области (+50 больных) и ЯНАО (+48 больных). В Курганской области заболели 29 больных граждан.

11 сентября количество выздоровевших от коронавируса и зараженных за сутки в России почти сравнялось. В тот же день Кремль заявил о готовности к росту числа больных COVID-19, пишет агентство Nation news.