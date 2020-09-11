В РФ число заболевших COVID и вылечившихся почти сравнялось

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За последние сутки в России выявили 5504 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Число новых заражений коронавирусом в РФ составило 5504 человека. За сутки оно почти сравнялось с количеством выздоровевших (5 734), которое последние недели держалось на более высокой отметке, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

«За последние сутки в России выявлено 5 504 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни», — сообщает оперштаб. При этом из больниц выписал 5 734 человека. Также за последние сутки в России насчитали 102 погибших пациента с коронавирусом.

На первом месте по заболеваемости с большим отрывом от других регионов остается Москва (+ 698 человек). Второе, как и вчера, занял Санкт-Петербург (+216 человек). Третью строчку заняла Московская область (+175 человек).

Новые больные выявлены и на Урале. В Свердловской области за сутки заразились 133 человека. За ней по заболеваемости вновь оказался ХМАО (+80 человек). На третьем месте Челябинская область (+66 человек). Далее следуют Пермский край (+57), ЯНАО (+50) и Тюменская область (+53). Меньше всего новых больных в Курганской области (+29).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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