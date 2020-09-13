С 1974 по 1981 год Евгений Горстков провел 228 боев на ринге (Фото из архива) Фото: Антон Басанаев © URA.RU

На 71-м году жизни скончался двукратный чемпион Европы по боксу Евгений Горстков. Причины смерти спортсмена не называются. Как сообщает Федерация бокса России, Горстков был одним из самых ярких боксеров СССР 1970-х годов.

«У Евгения Николаевича была великолепная репутация и на ринге, и за ее пределами», — говорится в сообщении Федерации бокса. На счету Горсткова 228 боев. Он стал одним из трех советских боксеров, которые проводили показательные бои с американцем Мухаммедом Али, уточняет ТАСС.

Горстков также являлся обладателем первой «хрустальной перчатки» — специального приза сильнейшему боксеру-тяжеловесу. Всего он был награжден пятью такими перчатками. Дважды Горстков становился чемпионом Европы, четыре раза побеждал на чемпионате СССР. В его родном Орске (Оренбургская область) с 1985 года проводится Кубок на приз Евгения Горсткова.

Ранее стало известно о смерти бывшего чемпиона мира по боксу в среднем весе, британца Алана Минтера, напоминает агентство Nation News. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым Минтер боролся долгое время, уточняет телеканал 360.