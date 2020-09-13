КПРФ лишат главного достижения после выборов 2020 года

Предварительные итоги выборов 2020 года свидетельствуют о том, что КПРФ теряет второе место по популярности среди россиян, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Он заявил URA.RU, что в результате коммунисты могут столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны других партий.
«У КПРФ постепенно размывается электорат. Их теснит ЛДПР и даже новые партии. Вероятность партийных альянсов, которые будут конкурировать с КПРФ — это новый вызов для коммунистов», — сказал URA.RU Потуремский. Причиной провальной кампании для коммунистов политолог считает то, что партия «не попадает в повестку» и говорит на устаревшие темы. Кроме того, КПРФ заигралась с несистемной оппозицией, считает Потуремский.
«К примеру, она заняла странную позицию во время голосования по поправкам в Конституцию, когда выступила против них. При этом их содержание совпадало с программой партии, — объяснил агентству эксперт. — Системная партия, которая состоялась, имела влияние на политические процессы и может еще на них влиять, ведет себя не так, как должна».
13 сентября в России завершились выборы различных уровней. Не дожидаясь окончательных итогов голосования, «Единая Россия» заявила о победе всех своих кандидатов в губернаторы, первом месте на всех выборах в заксобрания и получении наибольшего числа мандатов в региональных центрах.
6 сентября ВЦИОМ оценивал рейтинг «Единой России» в 31,5%, КПРФ — в 12,8%, ЛДПР — в 11,7%, «Справедливой России» — в 6,4%.
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