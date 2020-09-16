Потеря Крыма и война в Донбассе произошли из-за того, что Украина — это лоскутное одеяло из разных территорий, которые принадлежали разным цивилизациям. Так член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отреагировал на заявление государственного бюро расследований Украины об аннексии Крымского полуострова.
Ранее ведомство назвало пять причин, из-за которых Украина потеряла Крым в 2014 году. Среди них в ГБР назвали сокращение украинской армии и военкоматов в 2012 и 2013 годах, уничтожение систем ПВО Крыма, отсутствие реакции разведки Украины на внешние угрозы, а также самоуправство в армии Крыма.
«Они не понимают, что отторжение Крыма и война в Донбассе — это явление обусловленное тем, что сама по себе Украина представляет собой лоскутное одеяло, собранное из разных территорий, которые в свое время принадлежали разным цивилизациям», — ответил Безпалько на заявление ГБР Украины. Его комментарий приводит телеканал «Звезда». Эксперт назвал события на Украине «центробежной тенденцией».
Воссоединение Крыма с Россией произошло по результатам референдума в 2014 году. Плебисцит прошел в соответствии с международными нормами и Уставом ООН, уточняет «
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