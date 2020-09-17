17 сентября 2020

РФ требует от США уточнить данные о поддержке террористов в Крыму

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Российские дипломаты требуют объяснить помогал ли Вашингтон Украине в организации террористических атак против жителей Крыма Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

Российские дипломаты в США потребовали от американских властей объяснений по поводу репортажа телеканала NBC, в котором говорится о помощи Вашингтона «украинским подразделений, воюющими с силами РФ в Крыму». Соответствующее сообщение появилось на странице посольства России в США в Facebook.

«Неназванные официальные лица США говорят о поддержке их страной террористической деятельности в третьих странах. В данном случае речь идет именно о России», — говорится в обращении дипмиссии.

Дипломаты подчеркнули, что если это правда, а не «географическая близорукость NBC», то американской стороне придется объяснить, помогал ли Вашингтон Службе безопасности Украины в организации террористических атак на жителей Крыма. Там добавили, что восприняли эту информацию с серьезно озабоченностью.

Воссоединение Крыма с Россией произошло по результатам референдума в 2014 году. Глава МИД РФ Сергей Лавров вспомнил, что Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США, в 2014 году заявлял, что все понимают, что Крым является российским, и предлагал провести еще один референдум о воссоединении полуострова с Россией, пишет RT. При этом против России все еще действуют европейские санкции из-за событий на полуострове, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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