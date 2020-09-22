22 сентября 2020
21 сентября 2020

В ХМАО всплеск заражений коронавирусом. СТАТИСТИКА

© Служба новостей «URA.RU»
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Коэффициент распространения инфекции поднялся до июньских значений Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО второй день подряд резко растет число новых больных коронавирусом. За сутки стало известно еще о 125 инфицированных жителях региона. При этом резко вырос и коэффициент распространения инфекции (Rt) — до 1,33. В прошлый раз такой Rt в ХМАО был в июне, незадолго до того, как число зараженных стало расти лавинообразно. Обновленную статистику URA.RU озвучили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 73 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 человек зафиксирована пневмония, у 14 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 107 случаях. По 18 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Больше всего заболевших в Сургуте и Нижневартовске. Всего зараженных выявили в 17 муниципальных образованиях ХМАО. Общая картина инфицирования выглядит так:

  • Сургут — 30;
  • Нижневартовск — 20;
  • Ханты-Мансийск — 11;
  • Нефтеюганск — 10;
  • Советский район — 9;
  • Лангепас — 6;
  • Покачи — 6;
  • Ханты-Мансийский район — 6;
  • Нягань — 5;
  • Урай — 5;
  • Белоярский район — 4;
  • Нефтеюганский район — 4;
  • Радужный — 3;
  • Когалым — 2;
  • Мегион — 2;
  • Октябрьский район — 1;
  • Сургутский район — 1.

Всего: 125 человек

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 28 пациентов тяжелое, 20 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 182 человека.

Ранее URA.RU писало, что в регионе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября. Одновременно с этим власти ХМАО готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса. Больницы уже должны быть готовы к приему большого числа больных с пневмониями.

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