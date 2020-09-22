В ХМАО второй день подряд резко растет число новых больных коронавирусом. За сутки стало известно еще о 125 инфицированных жителях региона. При этом резко вырос и коэффициент распространения инфекции (Rt) — до 1,33. В прошлый раз такой Rt в ХМАО был в июне, незадолго до того, как число зараженных стало расти лавинообразно. Обновленную статистику URA.RU озвучили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 73 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 человек зафиксирована пневмония, у 14 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 107 случаях. По 18 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Больше всего заболевших в Сургуте и Нижневартовске. Всего зараженных выявили в 17 муниципальных образованиях ХМАО. Общая картина инфицирования выглядит так:
- Сургут — 30;
- Нижневартовск — 20;
- Ханты-Мансийск — 11;
- Нефтеюганск — 10;
- Советский район — 9;
- Лангепас — 6;
- Покачи — 6;
- Ханты-Мансийский район — 6;
- Нягань — 5;
- Урай — 5;
- Белоярский район — 4;
- Нефтеюганский район — 4;
- Радужный — 3;
- Когалым — 2;
- Мегион — 2;
- Октябрьский район — 1;
- Сургутский район — 1.
Всего: 125 человек
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 28 пациентов тяжелое, 20 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 182 человека.
Ранее URA.RU писало, что в регионе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября. Одновременно с этим власти ХМАО готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса. Больницы уже должны быть готовы к приему большого числа больных с пневмониями.
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