Коэффициент распространения инфекции поднялся до июньских значений Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО второй день подряд резко растет число новых больных коронавирусом. За сутки стало известно еще о 125 инфицированных жителях региона. При этом резко вырос и коэффициент распространения инфекции (Rt) — до 1,33. В прошлый раз такой Rt в ХМАО был в июне, незадолго до того, как число зараженных стало расти лавинообразно. Обновленную статистику URA.RU озвучили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 73 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 человек зафиксирована пневмония, у 14 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 107 случаях. По 18 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Больше всего заболевших в Сургуте и Нижневартовске. Всего зараженных выявили в 17 муниципальных образованиях ХМАО. Общая картина инфицирования выглядит так:

Сургут — 30;

Нижневартовск — 20;

Ханты-Мансийск — 11;

Нефтеюганск — 10;

Советский район — 9;

Лангепас — 6;

Покачи — 6;

Ханты-Мансийский район — 6;

Нягань — 5;

Урай — 5;

Белоярский район — 4;

Нефтеюганский район — 4;

Радужный — 3;

Когалым — 2;

Мегион — 2;

Октябрьский район — 1;

Сургутский район — 1.

Всего: 125 человек

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 28 пациентов тяжелое, 20 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 182 человека.

Ранее URA.RU писало, что в регионе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября. Одновременно с этим власти ХМАО готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса. Больницы уже должны быть готовы к приему большого числа больных с пневмониями.