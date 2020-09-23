Пелдофил попал в объектив камеры наблюдения Фото: СКР по Свердловской области

В Нижнем Тагиле полицейские поймали мужчину, обвиняемого в нападениях на несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

«В Нижнем Тагиле местный житель обвиняется в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. 44-летнему местному жителю предъявлено обвинение по п. 3 и п. „б“ ч.4 ст. 132 „насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней“ По версии следствия, указанные противоправные деяния совершены обвиняемым в январе и августе 2020 года на территории города Нижнего Тагила в отношении двух девочек», — сообщил URA.RU Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Педофила удалось поймать благодаря экспертизе, при которой генетический профиль подозреваемого совпал с данными, полученными в ходе молекулярно-генетической экспертизы. Кроме того, обе потерпевшие с уверенностью опознали обвиняемого среди ряда представленных им лиц.

Известно, что первое нападение произошло 3 января в подъезде дома на улице Матросова, 22 на восьмилетнюю девочку, второе — в августе этого года. Кроме того, педофила проверяют на причастность к двум аналогичным случаям, произошедшим в сентябре 2019 года.

«В поле зрения сыщиков попадали и те граждане, которые при виде девочек шли за ними следом. Именно так изначально ныне задержанный мужчина по имени Дмитрий и угодил в сети полицейских. Обвиняемый характеризуется исключительно положительно, ранее он ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался. Проживал с сожительницей в том же микрорайоне, где были совершены нападения на двух девочек», — добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

После нападения на девочек был составлен фоторобот педофила Фото: СКР по Свердловской области