В новом году вырастут тарифы на электричество и газ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Беспокойство инвесторов по поводу перспектив развития мировой экономики на фоне предполагаемой второй волны коронавируса ожидаемо повлияло на колебание нефтяных фьючерсов. Североморская Brent потеряла в цене 0,26% и остановилась на отметке в 41,83 доллара за баррель. Похожая история и с техасской WTI, подешевевшей на 0,65% — до 40,05 доллара.

После пятничного падения российская валюта незначительно укрепила свои позиции. Курс евро к моменту закрытия вчерашних торгов снизился на 32 копейки — до 89,66 рублей, доллар потерял 36 копеек и закрепился на отметке в 76,82 рубля.

Ситуация в России

Россиян ждет повышение тарифов на электричество и газ. В 2021 году электроэнергия подорожает на 5%. Помимо этого, с июля следующего года на 3% вырастут тарифы на газ.

Для получающих пенсию по потере кормильца, или по инвалидности россиян в 2021 году введут дополнительные денежные выплаты. Размер дотаций зависит от регионального минимального прожиточного минимума.

Кроме того, с 1 октября этого года россияне смогут получать пенсию и детские пособия исключительно на карту платежной системы «Мир». По информации Национальной системы платежных карт, на «Мир» будут переведены все пенсии и другие выплаты ПФР, а также госпособия.

В Минэкономразвития назвали риски для российской экономики на стадии восстановления . Исходя из прогноза социально-экономического развития РФ, опубликованного ведомством, на темпы роста могут повлиять ограничительные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса, а также рецессия в мировой экономике.

В России увеличилось число бедных. По данным исследования Высшей школы экономики, 6,1% представителей среднего класса за время эпидемии перешли в категорию бедных.

Ситуация в мире

МИД Белоруссии предупредил страны Евросоюза о возможном ответе на обсуждаемые в отношении республики санкции . По словам министра иностранных дел республики Владимира Макея, ограничительные меры будут иметь обратный эффект.

Прогнозы и мнения экспертов

Дальнейшее ослабление рубля приведет к увеличению пропасти между богатыми и бедными, а самой стабильной валютой в стране становится гречка. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился экономист Максим Кривелевич.

В случае наступления второй волны коронавируса, российскому бизнесу не стоит бояться введения новых ограничительных мер. По мнению профессора Российской экономической школы Олега Шибанова, имеющиеся в настоящее время сигналы говорят о том, что жестких мер не будет.