Курганские власти не верят больной, которая неделю ждет скорую

Департамент здравоохранения проверит, почему скорая помощь отказалась выезжать по вызову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Департамент здравоохранения Курганской области проверит, почему жительница Кургана не может получить результаты теста на коронавирус, сделанный неделю назад. При этом в ведомстве не верят, что скорая помощь отказалась выезжать на вызов из-за отсутствия результатов теста.

«Ситуация, когда скорая помощь не приезжает на вызов, если у больного нет „на руках результата на COVID“, невозможна», — заявили URA.RU в региональном департаменте информационной и внутренней политики со ссылкой на депздрав. Для выезда к пациентам с подозрением на COVID-19 в Кургане созданы противоэпидемические бригады, уточняют в ведомстве.

«Из-за сезонного роста заболеваемости учреждения здравоохранения испытывают высокую нагрузку. В том случае, если у больного температура выше 38°C, кашель, рекомендуется вызывать на дом участкового врача. Если нужна экстренная помощь, тогда следует вызывать „Скорую помощь“», — добавили в областном правительстве.

По данным депздрава, норматив для получения результата анализа на COVID-19 составляет четыре дня. «Но возможна задержка до пяти дней, так как лаборатории перегружены. Данный вопрос находится на контроле департамента [здравоохранения], принимаются все необходимые меры по повышению оперативности и своевременности выдачи результатов анализов на COVID-19», — уточнили в департаменте информационной политики.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Кургана 24 сентября сдала анализ на коронавирусную инфекцию, но результатов до сих пор не получила. По словам ее дочери, женщине стало хуже, но скорая помощь отказалась приезжать, пока не будет результатов тестов. Контактные данные дочери с ее разрешения URA.RU передало в региональный департамент здравоохранения для проведения проверки качества оказания медицинских услуг.