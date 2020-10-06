06 октября 2020
05 октября 2020

В ХМАО психбольных могли кормить протухшей курицей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мясокомбинат
В психоневрологическую больницу отправили партию курицы с истекшим сроком годности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В психоневрологическую больницу Ханты-Мансийска отправили несколько тонн испорченных продуктов. Ветеринарные врачи пропустили тушки цыплят с истекшим сроком годности. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора УрФО.

«Ветеринарный врач городской станции по борьбе с болезнями животных 7 сентября отправил 25 тонн тушек цыплят со сроком годности до 15 августа 2020 года. Просроченное мясо попало в клиническую психоневрологическую больницу Ханты-Мансийска и в один из тюменских продуктовых магазинов», — сообщают в Россельхознадзоре

В связи с нарушениями ведомство направило информацию в управление ветеринарии Тюменской области для принятия мер. В психоневрологическом диспансере Ханты-Мансийска не смогли оперативно ответить на вопросы журналиста URA.RU о том, успели ли протухшей курицей накормить пациентов. Там попросили отправить официальный запрос. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО нашли большую партию просроченного детского питания на общую сумму 12 миллионов рублей. Детское питание хранилось в подвале инфекционного отделения югорской городской больницы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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