В ХМАО психбольных могли кормить протухшей курицей

В психоневрологическую больницу Ханты-Мансийска отправили несколько тонн испорченных продуктов. Ветеринарные врачи пропустили тушки цыплят с истекшим сроком годности. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора УрФО.
«Ветеринарный врач городской станции по борьбе с болезнями животных 7 сентября отправил 25 тонн тушек цыплят со сроком годности до 15 августа 2020 года. Просроченное мясо попало в клиническую психоневрологическую больницу Ханты-Мансийска и в один из тюменских продуктовых магазинов», — сообщают в Россельхознадзоре
В связи с нарушениями ведомство направило информацию в управление ветеринарии Тюменской области для принятия мер. В психоневрологическом диспансере Ханты-Мансийска не смогли оперативно ответить на вопросы журналиста URA.RU о том, успели ли протухшей курицей накормить пациентов. Там попросили отправить официальный запрос. На момент публикации новости ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО нашли большую партию просроченного детского питания на общую сумму 12 миллионов рублей. Детское питание хранилось в подвале инфекционного отделения югорской городской больницы.
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