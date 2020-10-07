Экс-игрок «Урала» уехал воевать в Карабах, но нашелся в Тамбове

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Чемпионат России 2017/18, 29 тур: ФК
Вараздат Ароян (на фото слева) перешел к прямым конкурентам ФК «Урал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Бывший защитник «Урала» Вараздат Ароян подписал контракт с прямым конкурентом — ФК «Тамбов». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее появлялась информация, что армянский спортсмен после расторжения контракта с уральской командой принимает участие в военных действиях в Нагорном Карабахе.

«Состав футбольного клуба „Тамбов“ пополнил армянский защитник Вараздат Ароян. Последним клубом игрока был „Урал“. Руководство и весь коллектив нашего клуба желает новичку скорейшей адаптации в команде и как можно чаще радовать болельщиков надежной и уверенной игрой!» — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба греческого клуба «Ларисса» сообщала, что переход Арояна в клуб сорвался из-за нагорно-карабахского конфликта. Агент футболиста якобы сообщил, что 28-летний защитник, как и все граждане Армении до 40 лет, мобилизован и находится на расположении армии. Позже в instagram-аккаунте Арояна появилась запись, в которой он называет данные об его участии в войне «фэйк ньюс».

Армянский футболист перешел в «Урал» в 2017 году. За время выступления за клуб Екатеринбурга защитник провел 63 матча, забил три гола. В конце сентября Ароян расторг контракт с «Уралом» по обоюдному согласию. После 10 туров регулярного чемпионата РПЛ «Урал» занимает 11 место, а «Тамбов» — на 13 строчке в таблице.

«Дорогие журналисты, не дезинформируйте, слухи о том, что я на поле боя не соответствуют действительности»
Фото: Вараздат Ароян, Instagram

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