10 октября 2020

Раскрыта реакция на вакцину от коронавируса у мужчин и женщин

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Медсестра делает прививку от гриппа. Челябинск, медсестра, здоровье, грипп, шприц, инфекция, медицина, здравоохранение, прививка от гриппа
Разницы в реакциях на вакцину от COVID-19 замечено не было Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Реакции на вакцину от коронавируса «Спутник V» у мужчин и у женщин проявляются одинаково. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я не замечал [разницы в реакций на вакцину от коронавируса у мужчин и женщин], может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится», — приводит слова Гинцбурга РИА «Новости». Он подчеркнул, что пока разницы в реакциях на вакцину от COVID-19 замечено не было.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, что российская экономика сможет выдержать производство бесплатных вакцин «Спутник V» ввиду их невысокой себестоимости, передает агентство Nation News. В Госдуме предложили выдвинуть ученых из центра Гамалеи на Нобелевскую премию за разработку вакцины от COVID-19, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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