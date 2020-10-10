Раскрыта реакция на вакцину от коронавируса у мужчин и женщин

Реакции на вакцину от коронавируса «Спутник V» у мужчин и у женщин проявляются одинаково. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«Я не замечал [разницы в реакций на вакцину от коронавируса у мужчин и женщин], может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится», — приводит слова Гинцбурга РИА «Новости». Он подчеркнул, что пока разницы в реакциях на вакцину от COVID-19 замечено не было.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, что российская экономика сможет выдержать производство бесплатных вакцин «Спутник V» ввиду их невысокой себестоимости, передает агентство Nation News. В Госдуме предложили выдвинуть ученых из центра Гамалеи на Нобелевскую премию за разработку вакцины от COVID-19, сообщает телеканал 360.
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