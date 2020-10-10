Россия второй день подряд обновляет рекорд по коронавирусу

Россия преодолела новый порог заражений коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России за минувшие сутки обнаружено 12 846 случаев заражения коронавирусом. Это рекорд с начала пандемии в стране. Об этом говорится в сообщении официального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«В России выявлено 12 846 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Предыдущий отчет от 9 октября показал рекордные цифры распространения — 12 126 случаев. Предыдущий рекорд был зафиксирован 11 мая, когда за сутки было выявлено 11 656 заболевших.

От инфекции за сутки скончались 197 человек, 6 781 пациент вылечился. Всего с начала пандемии зафиксировано 1 285 084 случаев заболевания коронавирусом, 22 454 человека скончались, выздоровели 1 016 202 пациентов. Больше всего новых зараженных обнаружили в Москве (4 105). Второе место досталось Санкт-Петербургу (501), третье — Московской области (416). Среди регионов УрФО больше всего новых случаев заражения выявлено в Свердловской области — 198 человек, на втором месте ХМАО — 189, в ЯНАО — 151. В Тюменской области обнаружили 116 новых случаев, в Пермском крае —98. В Челябинской области выявили 93 зараженных, 64 — в Курганской области.

Профессор центра Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна коронавируса в России идет по сценарию, близком к западному. Что касается Азии и Африки, то на жителей этих регионов коронавирус действует сейчас по-разному, сообщает телеканал 360. Первые чаще погибают от болезни, а вторые чаще заражаются вирусом. Такое заключение сделали лондонские врачи, которые наблюдали за состоянием двух тысяч жителей Великобритании, но выходцев из разных стран Африки и Азии.