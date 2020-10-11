Навальный пошутил о возвращении в Кафтанчиково. «Жду, когда принесут самогон». Фото

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Шеин Олег 2012 год Астрахань, навальный алексей
Пользователи призывают Алексея Навального больше не пить самогон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Блогер Алексей Навальный заявил, что вернулся в село Кафтанчиково (Томская область) после болезни. Это следует из подписи к фото в его Instagram. Подписчики блогера оценили юмор Навального и иронично высказались о его шутке.

«Пришел купаться. Жду, когда принесут самогон», — подписал он фотографию, на которой стоит на песчаном пляже. Геолокация свидетельствует, что фото сделано в Кафтанчиково.

Некоторые пользователи социальной сети пошутили, что самогон Навальному принесет телеведущий Владимир Соловьев. Другие призвали блогера больше не употреблять алкоголь, намекая, что это снова может привести к коме.

Ранее высказывалась версия, что Навальному перед вылетом в Москву из Томска могло стать плохо из-за выпитого самогона в Кафтанчиково. Алкоголь мог взаимодействовать с лекарствами, которые принял блогер. После того, как его доставили в клинику в Омске, врачи обнаружили в его крови 0,2 промилле алкоголя. Сейчас блогер вышел из комы в берлинской клинике «Шарите» и готовится к возвращению в Россию, напоминает «Ридус».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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