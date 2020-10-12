12 октября 2020
11 октября 2020
10 октября 2020
09 октября 2020

Власти ЯНАО открыли первую часть стратегической трассы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, объезд, ремонт дороги
Дорогу от Салехарда до Сургута постепенно реконструируют Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В ЯНАО дорожные рабочие закончили ремонт участка от границы округа до города Губкинского на стратегической автотрассе Сургут — Салехард. Об этом сообщили в окружном правительстве. По данным властей, сдать участок дороги удалось раньше срока.

«Вместо 13 км от границы Ямала в сторону Карамовского поста полностью готовы 15 км. Оставшиеся почти 8 км подготовлены в нижних слоях, но закончены будут в следующем году», — пояснил специалист технического надзора Ноябрьского филиала «Дорожной дирекции ЯНАО» Евгений Исаев.

Сейчас подходят к концу работы по выравниванию обочин и установке заграждений. Суммарно за два года, по планам дорожников, капитальный ремонт должен пройти на 23 км трассы.

Дорога из Салехарда в Сургут является единственной связывающей ЯНАО и ХМАО. Трассу не могут отремонтировать уже несколько десятков лет. Самым проблемным является участок между Пуровском и Коротчаево. Работы на этой дороге неоднократно критиковал губернатор Дмитрий Артюхов. Считается, что в том числе из-за этого в сентябре был уволен директор департамента транспорта Максим Першиков. Ямальские власти планируют полностью покрыть участок асфальтом только к 2024 году.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...