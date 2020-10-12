Власти ЯНАО открыли первую часть стратегической трассы

Дорогу от Салехарда до Сургута постепенно реконструируют Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В ЯНАО дорожные рабочие закончили ремонт участка от границы округа до города Губкинского на стратегической автотрассе Сургут — Салехард. Об этом сообщили в окружном правительстве. По данным властей, сдать участок дороги удалось раньше срока.

«Вместо 13 км от границы Ямала в сторону Карамовского поста полностью готовы 15 км. Оставшиеся почти 8 км подготовлены в нижних слоях, но закончены будут в следующем году», — пояснил специалист технического надзора Ноябрьского филиала «Дорожной дирекции ЯНАО» Евгений Исаев.

Сейчас подходят к концу работы по выравниванию обочин и установке заграждений. Суммарно за два года, по планам дорожников, капитальный ремонт должен пройти на 23 км трассы.

Дорога из Салехарда в Сургут является единственной связывающей ЯНАО и ХМАО. Трассу не могут отремонтировать уже несколько десятков лет. Самым проблемным является участок между Пуровском и Коротчаево. Работы на этой дороге неоднократно критиковал губернатор Дмитрий Артюхов. Считается, что в том числе из-за этого в сентябре был уволен директор департамента транспорта Максим Першиков. Ямальские власти планируют полностью покрыть участок асфальтом только к 2024 году.