Кургану грозит коммунальный коллапс из-за действий мэрии

В Кургане в любой момент может остановиться водоснабжение. Чиновники пока не реагируют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «Водный Союз» просит мэрию Кургана ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. Главный поставщик воды в дома жителей может прекратить свою работу в любой момент, сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.

«Работать планируем до последнего, пока не исчерпаем все ресурсы. Однако, когда произойдет остановка деятельности компании, мы прогнозировать не можем. Это будет зависеть от количества возникающих аварийных ситуаций в городе и от действий наших контрагентов по взысканию задолженности по субсидии 2019 года», — прокомментировал исполнительный директор «Водного Союза» Михаил Елисеев. В компании просят мэрию созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям и обсудить взаимодействие при остановке деятельности «Водного Союза», но пока что чиновники отказываются это делать.

Причиной ЧС в «Водном Союзе» называют невыплату субсидии. В 2019 году в Кургане проводился масштабный ремонт водопровода и канализации. Мэрия должна была выделить на это 230 млн рублей, но «Водный Союз» сэкономил и потратил 193 млн рублей. После ремонтной кампании чиновники отказались выплачивать субсидию (этот вопрос рассматривается в суде — ред.). Однако сейчас подрядчики «Водного Союза» также через суды взыскивают оплату своих работ. Первое исполнительное производство уже идет.

При аресте счетов «Водного Союза», деятельность компании будет полностью парализована. Бригады не смогут выезжать на ремонт, не на что будет закупать материалы для устранения аварий, а также химреагенты, которыми очищается и обеззараживается вода. Все это может привести к тому, что вода не будет поступать в дома курганцев.

Начальник управления массовых коммуникаций мэрии Кургана Елена Бессонова на звонок не ответила, в адрес администрации направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало, что износ водопроводных сетей в кургане близок к 100%. В компании утверждают, что ей не согласовывают экономически обоснованный тариф и не утверждают инвестпрограмму. К примеру, тариф на водоснабжение в Кургане на 2020 год был снижен на 6,2%.