Таксисты в ХМАО нашли новый способ наживаться на пассажирах

Они предлагают не надевать маску в машине, но просят за это чаевые Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Отдельные водители сервиса «Яндекс.Такси» за чаевые перестают требовать с пассажиров надевать защитные маски. При этом сами нарушают условия масочного режима и ездят с открытыми лицами, несмотря на требования «Яндекса». Об этом URA.RU рассказал житель Нижневартовска, попросивший об анонимности.

«Вчера сел в машину, маски нет, дома забыл. Водитель тоже без маски, но говорит, чтобы я ее надел. Объясняю, что спешу, а он — ну я вас тогда не повезу, запрещено. А через несколько секунд заявил, что если я добавлю 100 рублей сверху, то можно ехать. Я добавил, очень спешил», — рассказал вартовчанин.

При этом в регионе действует особый протокол безопасности, прямо запрещающий садиться в такси без маски. Свои требования выдвигает и агрегатор к водителям. Так, по словам одного из водителей, «Яндекс.Такси» прямо требует быть в масках, а салон автомобиля обрабатывать антисептиками. Опрошенные агентством таксисты (из разных сервисов) рассказали, что аналогичные требования с разной степенью строгости, выдвигаются и их работодателями. «Но таксисту главное заработать побольше, так что если это будут чаевые за то, чтобы человек ехал в комфорте и без маски, если ему так хочется — отлично, пусть платит и едет», — рассказал URA.RU таксист, работающий в системе inDriver. В пресс-службу «Яндекс.Такси» был направлен официальный запрос. Ответ на него на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU писало, что из-за второй волны коронавируса в Тюмени водителей «Яндекс.Такси» обязали за свой счет покупать медицинские маски и антисептики для обработки автомобилей. При этом компенсация расходов в этом случае не предусмотрена.