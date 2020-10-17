Шесть правил, за нарушение которых могут оштрафовать на АЗС

На АЗС действуют шесть основных требований для водителей: правила ПДД, пожарной безопасности и внутренние правила пользования конкретной заправкой. Все они указаны на въезде на АЗС или в офисном помещении, однако автовладельцы могут их не заметить и даже получить штраф за их несоблюдение.
Водителей на заправке могут оштрафовать за превышение скорости, курение и даже за слишком короткую дистанцию между автомобилями. «Российская газета» приводит шесть основных требований на автозаправке:
- За нарушение правил ПДД на АЗС автовладелец может быть оштрафован. Наиболее частым нарушением является превышение скорости (нельзя ехать быстрее 5км/ч), сквозной проезд и поворот или разворот через территорию заправки.
- На территории АЗС запрещается курить даже внутри машины. Также для соблюдения пожарной безопасности запрещается наливать топливо в пластиковые емкости. Использование телефона запрещается из этих же соображений. Он может вызвать искру, которая приведет к пожару.
- Производить любой ремонт автомобиля необходимо на расстоянии более 15 метров от колонок. Заливать любые технические жидкости нельзя в связи с угрозой образования заряда статического электричества. Неисправная же машина на территории АЗС создаст помеху для эвакуации других посетителей.
- Заправлять автомобиль необходимо строго с заглушенным двигателем. Иначе может возникнуть пожар из-за воспламенения паров бензина от искры из-под глушителя.
- Расстояние между автомобилями на АЗС должно быть более трех метров. Это необходимо для облегчения действий в случае чрезвычайной ситуации.
- Сложность маневрирования других пользователей АЗС может вызвать подъезд к не своей колонке. Подъезжать необходимо прямо и таким образом, чтобы бензоколонка была со стороны бензобака автомобиля.
Ранее сообщалось, что количество АЗС в стране уменьшится на треть. Это связано с новым ГОСТОМ, который вступил в силу, пишет «Ридус». Согласно стандарту владельцы АЗС обязаны оснащать топливораздаточные колонки программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа, что уменьшит количество случаев недолива топлива.
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