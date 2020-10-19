В Минздраве рассказали, когда стабилизируется ситуация с COVID-19

Коронавирус сбавит обороты через две недели, прогнозирует Владимир Чуланов Фото: Илья Московец © URA.RU

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Ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется через две недели. С таким прогнозом выступил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Скорее всего, в течение двух недель будет нарастание, может быть, не столь динамичное. Затем наступит период стабилизации», — заявил РИА «Новости» Чуланов. Он отметил, что нужно наблюдать за показателями статистики.

С того времени, как часть школьников и работников перешли на удаленный режим учебы и работы, прошло не так много времени, добавил медик. Чуланов пояснил, что эффект от введенных мер становится виден не сразу.

За последние сутки в России зарегистрировали 15 982 новых случая заражения коронавирусом, передает RT. Общее число случаев заражения COVID-19 в мире перевалило за 40 миллионов.