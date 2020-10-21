Теплая погода зимой может помочь коронавирусу быстрее распространяться. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.
«Если зима будет теплой и сырой, то ситуация может ухудшиться, а на фоне морозов, наоборот, вирусы распространяются хуже», — цитирует Тотоляна пресс-служба Роспотребнадзора. При этом пока что нет необходимости ужесточать ограничения, считает ученый.
Чтобы показатели заболеваемости коронавирусом перестали расти, нужно тщательно соблюдать рекомендации специалистов, отметил Тотолян. По его словам, таким образом удастся не только сдерживать COVID, но и переломить ситуацию в сторону снижения.
Теплая зима накрыла Россию в 2019—2020 году. Температурные показатели были на порядок выше нормы и ставили исторические рекорды.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил о возможных последствиях коронавируса, передает RT. По словам ученого, некоторые переболевшие сталкиваются с фиброзом лёгких, нарушениями в работе нервной и сердечно-сосудистой систем, а также печени.
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