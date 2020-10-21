21 октября 2020
20 октября 2020

Пермская «Служба крови» заявила о резком снижении потока доноров

© Служба новостей «URA.RU»
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День донора на Соликамской, 6. Екатеринбург, переливание крови
Пермяков призвали активнее сдавать кровь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Станция переливания крови в Пермском крае прогнозирует резкое снижение количества доноров. Об этом URA.RU рассказала пресс-секретарь медицинского учреждения Ирина Комарова. Она пояснила, что со следующей недели выездные бригады «Службы крови» вынужденно приостановят свою работу, поэтому и количество желающих сдать кровь сократится.

«Выездные бригады совершали четыре выезда в неделю в территории края. С 26 октября таких выездов не будет, поэтому, ситуация серьезно осложнится. Естественно, у нас такого поступления компонентов донорской крови [как сейчас] не будет. Ежедневно нам нужно принимать примерно 120 доноров только на станции переливания крови в Перми, но уже сейчас мы принимаем в два раза меньшее количество человек, чем требуется», — пояснила Комарова.

В связи с этим в краевой станции переливания крови призвали доноров «активизироваться». Там уточнили, что пермяки, желающие сдать кровь, могут сделать это только по предварительной записи. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за введения ограничений весной этого года, количество доноров резко сократилось. В ситуацию пришлось вмешаться губернатору края Дмитрию Махонину.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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