Пермская «Служба крови» заявила о резком снижении потока доноров

Станция переливания крови в Пермском крае прогнозирует резкое снижение количества доноров. Об этом URA.RU рассказала пресс-секретарь медицинского учреждения Ирина Комарова. Она пояснила, что со следующей недели выездные бригады «Службы крови» вынужденно приостановят свою работу, поэтому и количество желающих сдать кровь сократится.
«Выездные бригады совершали четыре выезда в неделю в территории края. С 26 октября таких выездов не будет, поэтому, ситуация серьезно осложнится. Естественно, у нас такого поступления компонентов донорской крови [как сейчас] не будет. Ежедневно нам нужно принимать примерно 120 доноров только на станции переливания крови в Перми, но уже сейчас мы принимаем в два раза меньшее количество человек, чем требуется», — пояснила Комарова.
В связи с этим в краевой станции переливания крови призвали доноров «активизироваться». Там уточнили, что пермяки, желающие сдать кровь, могут сделать это только по предварительной записи. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за введения ограничений весной этого года, количество доноров резко сократилось. В ситуацию пришлось вмешаться губернатору края Дмитрию Махонину.
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