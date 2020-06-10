09 июня 2020
08 июня 2020

Пермский губернатор впервые сдал кровь. И сразу потратил донорские деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин отдал «донорские» деньги и отказался от отгула Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Врио губернатора Дмитрий Махонин посетил краевую станцию переливания крови в качестве донора. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram, уточнив, что стал донором впервые.

«Поддержал неделю донорства в Пермском крае и впервые сдал кровь», — написал Махонин. Он отметил, что потребность медучреждений в компонентах донорской крови после возобновления плановых операций выросла, а количество доноров напротив — резкое сократилось.

В пресс-службе главы региона URA.RU уточнили, что губернатор отдал деньги за донорство на благотворительность, а от положенного за сдачу крови отгула отказался.

URA.RU писало, что из-за пандемии коронавируса и введения ограничительных мер в Пермском крае, количество доноров резко сократилось. Для скорейшего решения проблемы врио губернатора пришлось ослабить режим самоизоляции для пермяков, которые желают сдать кровь и повысить за это размер выплат с 674 до 1508 рублей.

Реакция краевых властей на проблему не осталась незамеченной в Москве — в конце апреля президент РФ Владимир Путин похвалил Махонина за решение проблемы.

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?Поддержал неделю донорства в Пермском крае и впервые сдал кровь. ? ? После возобновления плановых операции? у медучреждений увеличивается потребность в компонентах донорскои? крови, а сеи?час у нас резкое снижение записи жителеи? на сдачу. ? ? Напомню, что до конца июня в регионе деи?ствует увеличенная выплата донорам – 1,5 тысячи. Узнать, как стать донором, можно на странице пермскои? станции переливания крови @yadonorperm ? Спасибо всем, кто регулярно сдае?т кровь – вы помогаете спасать жизни. #мывместе #пермскийдонор

Публикация от Дмитрий Махонин (@mahonindn)

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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