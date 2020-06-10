Врио губернатора Дмитрий Махонин посетил краевую станцию переливания крови в качестве донора. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram, уточнив, что стал донором впервые.
«Поддержал неделю донорства в Пермском крае и впервые сдал кровь», — написал Махонин. Он отметил, что потребность медучреждений в компонентах донорской крови после возобновления плановых операций выросла, а количество доноров напротив — резкое сократилось.
В пресс-службе главы региона URA.RU уточнили, что губернатор отдал деньги за донорство на благотворительность, а от положенного за сдачу крови отгула отказался.
URA.RU писало, что из-за пандемии коронавируса и введения ограничительных мер в Пермском крае, количество доноров резко сократилось. Для скорейшего решения проблемы врио губернатора пришлось ослабить режим самоизоляции для пермяков, которые желают сдать кровь и повысить за это размер выплат с 674 до 1508 рублей.
Реакция краевых властей на проблему не осталась незамеченной в Москве — в конце апреля президент РФ Владимир Путин похвалил Махонина за решение проблемы.