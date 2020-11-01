Жители Кургана обнаружили на задворках поликлиники на улице Невежина реанимобиль, который стоит без дела. Его фото предоставил читатель URA.RU.
«Стоит без дела. Может, нужен ремонт. Мне кажется, что те, кто умеет ремонтировать машины, вполне могли бы предложить свою помощь. Пора всем вместе помогать нашей медицине», — отметил горожанин.
В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU прокомментировали, что машина была передана в курганскую поликлинику №1 из больницы скорой медицинской помощи. Проведена диагностика, выявлены неисправности. На данный момент автомобиль требует ремонта, который планируется провести в ближайшее время.
«Машины скорой медицинской помощи, как и любая другая техника, может выйти из строя. Медицинские организации проводят предрейсовые осмотры автомобилей, в случае обнаружения неисправностей проводится диагностика автомобилей и ремонт по мере необходимости», — отметили в пресс-службе.
Ранее агентство сообщало, что житель Кургана стал очевидцем, как на китайский рынок на улице Омская, 173 на машине скорой помощи привезли товар. Также горожане заметили в областной столице машину скорой медицинской помощи, которая помогала перевозить бытовую технику.
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