05 ноября 2020

В Кургане изменились сроки ожидания анализов на коронавирус

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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , белый халат, кабинет врача, медсестры, медики
В Кургане новое оборудование позволило ускорить сроки постановки диагноза (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Кургане благодаря новому оборудованию вдвое сократилось время анализов тестов на коронавирус. Об этом 6 ноября сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Новое оборудование для тестов на COVID-19 в Кургане сокращает время анализа вдвое», — рассказали в оперштабе. В Курганской поликлинике №1 в начале недели установили современную полуавтоматическую станцию выделения нуклеиновых кислот, которая позволит ускорить тесты на COVID-19. На нее потратили 6,2 млн рублей.

«Постановка диагноза с 5,5-6 часов сокращается до 3 часов. Это имеет огромное значение при том потоке тестов, который мы сейчас имеем. Мы сейчас в процессе обучения», — объяснила заведующая лабораторией Курганской поликлиники №1 Наталья Лузгина. В лаборатории исследования проводят ежедневно с 8:00 до 22:00.

На 6 ноября в Курганской области за день зафиксировали 91 новый случай заражения коронавирусом, что является рекордом для региона. Из-за ухудшения эпидобстановки в области на помощь курганским коллегам приехали медики из других регионов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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