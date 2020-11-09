Стало известно, о чем говорил Путин на встрече с главой Сирии

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Владимир Путин на заводе
Владимир Путин рассказал, что Россия содействует урегулированию ситуации в Сирии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин во время видеоконференции с главой Сирии Башаром Асадом рассказал, что РФ готова помогать республике в решении внутренних проблем, а также оценил достижения страны. Расшифровка речи главы РФ опубликована на официальном сайте президента.

«Россия продолжает прилагать активные усилия по содействию долгосрочному урегулированию в Сирийской Республике», — рассказал Путин. По его словам, РФ помогает властям восстановить суверенитет республики. Однако Сирия значительно продвинулась в решении внутриполитических проблем. Глава России в своем обращении затронул следующие темы:

  • Очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован. Союзники из России, Ирана и Турции помогали справиться с террористическим группировками. РФ готова и дальше содействовать в нормализации обстановки в Сирии.

  • Сирия улучшает условия жизни и труда в стране. Политические и социальные ограничения в республике снимаются. Почти миллион беженцев из Сирии вернулись на родину.

  • В то же время более 6,5 млн человек покинули Сирию. Беженцы повышают нагрузку на соседние страны, которые должны размещать сирийцев у себя.

  • В ближайшее время пройдет конференция по проблемам Сирии. Россия участвует в организации этого мероприятия. Участие в конференции примут представители ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Видеоконференция Путина и Асада прошла 9 ноября. Глава России вел эфир из своей резиденции в Ново-Огарево (Московская область).

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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