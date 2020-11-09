Врачей больницы в ЯНАО обвинили в махинациях с лекарствами

В больнице считают подобные обвинениями фейками Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медиков ЦРБ города Надым (ЯНАО) обвинили в том, что они не выдают пациентам положенных лекарств, заявляя, что они закончились. В самой больнице они якобы сообщают, что медикаменты выданы, рассказала одна из местных пользователей социальных сетей.

Автор сообщения, опубликованного в группе «Злой и добрый надымчанин» в «ВК» обратилась к главврачу Надымской ЦРБ Наталье Калиберде. «Мама с отчимом не получили лекарства, хотя по телефону в больнице сказали, что лекарства им выданы», — написала пользователь Любовь Куликова, пообещавшая написать жалобы в фонд медицинского страхования и в департамент здравоохранения.

В Надымской ЦРБ назвали сообщение не соответсвующим действительности. «Скорее всего, пост разместил человек со специально созданного аккаунта, — пояснили представители медучреждения. — Пациентов с такими данными у нас не было». Главврач НЦРБ Наталия Калиберда указала, что готова разбираться предметно, если будет прямое обращение по факту нарушений или злоупотреблений со стороны ее подчиненных, в этом случае виновные будут наказаны, а пациенты получат лекарства.

Ранее жалобы на отсутствие положенных бесплатных лекарств уже поступали от жителей ЯНАО. Недостаток медикаментов произошел из-за неожиданного из-за всплеска ОРВИ: нуждающимся тогда предложили вставать в очередь на следующую партию поставок.