14 ноября 2020

Comedy Club обвинили в связях с Ходорковским. Причина — пародия на Соловьева

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Юмористы Comedy Club высмеяли Соловьева в своем шоу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Юмористическое шоу Comedy Club обвинили в связях с бизнесменом Михаилом Ходорковским из-за новой пародии на телеведущего Владимира Соловьева. Политолог Александр Сосновский поинтересовался, не получила ли команда Comedy транш от бизнесмена.

«Comedy Club получил транш от МБХ на травлю Соловьёва и его команды? Сами сыграли — сами посмеялись? Какой инвестор, такой и юмор — скудный и плоский. Жаль, конечно, что парни из хороших и талантливых кавээнщиков превращаются в шутников на корпоративах Ходорковского и Ко», — цитирует Сосновского «Царьград».

В новом ролике Comedy Club юмористы представили новый телеканал «Соловьев ТВ». На нем популярный журналист является ведущим всех программ. В шоу «Контрольная закупка» Владимир Соловьев сравнивал швейцарский и крымский сыры, в итоге предпочтение отдал последнему. В кулинарной программе «К плите» Соловьев готовил отбивную из «Уткина», в «Кто хочет стать миллионером» оскорблял Венедиктова. Также юмористы переименовали программу «Ералаш» в «Соловьяш» и взяли журналиста на главную роль в «Титанике».

Ранее Соловьева неоднократно высмеивал ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев. В пародии он акцентировал внимание на отношении Соловьева к США. Телеведущий ТНТ представил журналиста как человека, который говорит только правду и «заставляет поверить всю Россию, что в ямах на дорогах виноваты иномарки». При этом он уточнил, что это все — «происки Америки». Кроме этого, Мусагалиев отмечал привычку Соловьева оскорблять гостей своих эфиров.

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