30 мая 2025

Гинеколог Добромыслова рассказала URA.RU, чем полезны медосмотры репродуктивной системы детей

Гинеколог Добромыслова: медосмотры детей помогут выявить репродуктивные болезни
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Введение профилактического медосмотра для проверки репродуктивной системы будет полезно для здоровья детей, заявила Добромыслова
Введение профилактического медосмотра для проверки репродуктивной системы будет полезно для здоровья детей, заявила Добромыслова Фото:

Профилактические медосмотры детей могут быть очень полезны в выявлении различных заболеваний на ранних стадиях. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала гинеколог-репродуктолог Гаяне Добромыслова. Таким образом она прокомментировала недавнее высказывание министра здравоохранения России Михаила Мурашко о том, что дети с шести лет будут проходить профилактические медосмотры для оценки состояния репродуктивного здоровья.

«Если это будет в обязательном порядке, как, например, диспансеризация, то это потрясающая введение, которое поможет очень многим на ранних стадиях исключить или диагностировать различные заболевания. Поэтому я поддерживаю (введение профилактических медосмотров — прим. URA.RU). <...> То есть это все направлено на то, чтобы у детей уже в таком раннем возрасте можно было выявить серьезные, врожденные заболевания, может быть, анатомические пороки», — сказала Добромыслова в разговоре с корреспондентом.

В частности, девочкам могут сделать УЗИ малого таза и проверять на риски врожденного отсутствия матки. Это необходимо для того, чтобы сам ребенок и его родители были в курсе проблемы как можно раньше и могли оперативно начать ее решать. 

«То есть, чтобы родители уже знали, когда девушка достигнет определенного возраста, с чем ей придется столкнуться. Чтобы с ней уже, может быть, работали психологи, готовили как-то, а не в 25 лет она узнала о том, что у нее какая-то серьезная проблема. И единственный выход — это суррогатное материнство», — отметила гинеколог-репродуктолог. По ее словам, подобное даже для взрослого человека было бы ударом. 

При этом мальчиков могут проверять на гипоплазию яичек (врожденное уменьшение их размера по сравнению с нормой — прим. URA.RU). По мнению Добромысловой, все профилактические осмотры направлено на то, чтобы дети неожиданно не столкнулись с репродуктивной проблемой во взрослом возрасте. Ни о каком сексуальном подтексте в таких проверках речи не идет, заявила эксперт.

«Это (инициатива введения профилактических осмотров нужна, чтобы узнать — прим. URA.RU) о подобных врожденных заболеваниях, о которых я уже сказала. И ни в коем случае не для того, чтобы определить, половозрел ли ребенок. Потому как вторичные половые признаки видно и без дополнительных обследований: появляются волосы на лобке, усики растут у мальчиков, у девочек начинается набухание молочных желез и так далее», — подчеркнула Добромыслова.

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Профилактические медосмотры детей могут быть очень полезны в выявлении различных заболеваний на ранних стадиях. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала гинеколог-репродуктолог Гаяне Добромыслова. Таким образом она прокомментировала недавнее высказывание министра здравоохранения России Михаила Мурашко о том, что дети с шести лет будут проходить профилактические медосмотры для оценки состояния репродуктивного здоровья. «Если это будет в обязательном порядке, как, например, диспансеризация, то это потрясающая введение, которое поможет очень многим на ранних стадиях исключить или диагностировать различные заболевания. Поэтому я поддерживаю (введение профилактических медосмотров — прим. URA.RU). <...> То есть это все направлено на то, чтобы у детей уже в таком раннем возрасте можно было выявить серьезные, врожденные заболевания, может быть, анатомические пороки», — сказала Добромыслова в разговоре с корреспондентом. В частности, девочкам могут сделать УЗИ малого таза и проверять на риски врожденного отсутствия матки. Это необходимо для того, чтобы сам ребенок и его родители были в курсе проблемы как можно раньше и могли оперативно начать ее решать.  «То есть, чтобы родители уже знали, когда девушка достигнет определенного возраста, с чем ей придется столкнуться. Чтобы с ней уже, может быть, работали психологи, готовили как-то, а не в 25 лет она узнала о том, что у нее какая-то серьезная проблема. И единственный выход — это суррогатное материнство», — отметила гинеколог-репродуктолог. По ее словам, подобное даже для взрослого человека было бы ударом.  При этом мальчиков могут проверять на гипоплазию яичек (врожденное уменьшение их размера по сравнению с нормой — прим. URA.RU). По мнению Добромысловой, все профилактические осмотры направлено на то, чтобы дети неожиданно не столкнулись с репродуктивной проблемой во взрослом возрасте. Ни о каком сексуальном подтексте в таких проверках речи не идет, заявила эксперт. «Это (инициатива введения профилактических осмотров нужна, чтобы узнать — прим. URA.RU) о подобных врожденных заболеваниях, о которых я уже сказала. И ни в коем случае не для того, чтобы определить, половозрел ли ребенок. Потому как вторичные половые признаки видно и без дополнительных обследований: появляются волосы на лобке, усики растут у мальчиков, у девочек начинается набухание молочных желез и так далее», — подчеркнула Добромыслова.
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