30 мая 2025

В Венгрии спрогнозировали ужасный конец ЕС

Министр Бока: ЕС рискует исчезнуть, как Атлантида
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европу разрывает борьба между патриотическим направлением и федералистским
Европу разрывает борьба между патриотическим направлением и федералистским Фото:

Евросоюз ожидает тот же конец, что и Атлантиду, из-за утраты христианской основы и подлинных принципов свободы слова и терпимости. Такое мнение высказал венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

«Брюссель сейчас отклоняется от свободы слова и забыл истинное значение слова толерантность <...>. Утраченный суверенитет, исчезнувшие нации, оставленные ценности не вернутся. Наши внуки будут слушать рассказы о когда-то существовавшей Европе так же, как мы слушаем рассказы о затонувшей Атлантиде», — заявление Яноша Бока цитирует РИА Новости.

Ранее Венгрия при поддержке Словакии заблокировала принятие декларации об укреплении демократии в Европе. При этом Москва требует от мира признать глобальную европейскую угрозу. До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сказал, что для многих европейцев урегулирование украинского кризиса — это политическая смерть, пишет RT

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз ожидает тот же конец, что и Атлантиду, из-за утраты христианской основы и подлинных принципов свободы слова и терпимости. Такое мнение высказал венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. «Брюссель сейчас отклоняется от свободы слова и забыл истинное значение слова толерантность <...>. Утраченный суверенитет, исчезнувшие нации, оставленные ценности не вернутся. Наши внуки будут слушать рассказы о когда-то существовавшей Европе так же, как мы слушаем рассказы о затонувшей Атлантиде», — заявление Яноша Бока цитирует РИА Новости. Ранее Венгрия при поддержке Словакии заблокировала принятие декларации об укреплении демократии в Европе. При этом Москва требует от мира признать глобальную европейскую угрозу. До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сказал, что для многих европейцев урегулирование украинского кризиса — это политическая смерть, пишет RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...