Евросоюз ожидает тот же конец, что и Атлантиду, из-за утраты христианской основы и подлинных принципов свободы слова и терпимости. Такое мнение высказал венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
«Брюссель сейчас отклоняется от свободы слова и забыл истинное значение слова толерантность <...>. Утраченный суверенитет, исчезнувшие нации, оставленные ценности не вернутся. Наши внуки будут слушать рассказы о когда-то существовавшей Европе так же, как мы слушаем рассказы о затонувшей Атлантиде», — заявление Яноша Бока цитирует РИА Новости.
Ранее Венгрия при поддержке Словакии заблокировала принятие декларации об укреплении демократии в Европе. При этом Москва требует от мира признать глобальную европейскую угрозу. До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сказал, что для многих европейцев урегулирование украинского кризиса — это политическая смерть, пишет RT.
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